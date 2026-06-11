ФИДЭ приостановила членство Федерации шахмат России

Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) временно остановил членство Федерации шахмат России (ФШР). Об этом говорится на сайте международной организации.
Решение не касается отдельных игроков. Российские шахматисты смогут и дальше участвовать в международных турнирах на условиях организации.
В ФИДЕ заявили, что ФШР не выполнила в установленный срок требования Спортивного арбитражного суда (CAS). Он обязал ФШР прекратить деятельность на присоединенных Россией территориях Украины — в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Как отмечает «Коммерсант», срок исполнения решения истек 9 июня.
В Федерации шахмат России ранее заявляли, что не собираются прекращать работу в этих регионах. Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев говорил, что организация должна действовать в соответствии с уставом ФИДЕ, но «не имеет права» нарушать Конституцию РФ.
Конфликт ФШР и ФИДЕ продолжается с 2024 года. Тогда международная федерация уже лишала российскую организацию членства на два года из-за жалобы Украинской шахматной федерации, но позже заменила отстранение штрафом в 45 тыс. евро. Украина оспорила это решение в CAS, который счел денежное наказание недостаточным.