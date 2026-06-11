Еще одна дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта решила официально отказаться от фамилии отца

Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились в 2005 году на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». Они поженились в 2014 году, но спустя два года актриса подала на развод. Причиной стал инцидент на борту частного самолета, после которого Джоли обвинила бывшего супруга в неподобающем обращении с ней и детьми. Впоследствии расследование было прекращено без предъявления обвинений, а органы опеки не нашли доказательств жестокого обращения.