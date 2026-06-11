Кармен Маура в трейлере хоррора «Безумная старуха»

Кинокомпания «Русский репортаж» показала трейлер психологического хоррора «Безумная старуха». Он выйдет в российский прокат 23 июля.
По сюжету Педро присматривает за матерью бывшей девушки, но та путает его с человеком из своего прошлого и начинает мстить. Каждый час она придумывает новый способ расправы. Герой попадает в психологический поединок, из которого нет выхода.
Режиссером выступил аргентинец Мартин Мауреги. Он же написал сценарий. На фестивале Fantastic Fest в Остине Мауреги получил награду за лучшую режиссуру.
Главные роли исполнили Кармен Маура — муза Педро Альмодовара, снявшаяся в шести его фильмах, — и Даниель Эндлер, обладатель «Серебряного медведя» Берлинале. Продюсером выступил Хуан Антонио Байона, известный по фильмам «Общество снега», «Невозможное», «Мир юрского периода: Павшее королевство» и по сериалу «Властелин колец: Кольца власти».