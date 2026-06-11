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Пикник Афиши х Сбер запустили коллаборации с российскими брендами

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Poison Drop

Организаторы фестиваля Пикник Афиши х Сбер объявили о запуске серии коллабораций с российскими брендами косметики, аксессуаров и украшений.

Проекты приурочены к проведению фестиваля и включают специальные подборки товаров, лимитированные продукты и тематические активности для посетителей. Одним из партнеров фестиваля стал косметический бренд Go Tapa, специализирующийся на компактных средствах ухода. В совместную подборку вошли охлаждающая маска для лица, патчи для области вокруг глаз, увлажняющий стик, очищающее средство и оттеночный бальзам для губ.

Еще одним участником проекта выступил бренд Don't Touch My Skin. Для фестиваля компания представила набор из солнцезащитного крема SPF 50+, шарикового антиперспиранта и специальных УФ-стикеров, которые помогают контролировать необходимость повторного нанесения солнцезащитных средств.

В категории аксессуаров к фестивалю присоединился универмаг дизайнерских украшений Poison Drop. На площадке появится тематическая зона «Свадьба в Лас Пойзон», где посетители смогут поучаствовать в символической свадебной церемонии. Для проекта была подготовлена специальная подборка украшений бренда Aquagirl.

Собственную коллекцию для фестиваля также представил бренд украшений Rushev. В нее вошли несколько украшений, включая серьги и брошь, выполненные в фирменной эстетике марки.

Завершает список партнеров бренд уходовой косметики The Act. Компания подготовила лимитированный стикерпак для посетителей фестиваля, а также представила ароматическую свечу Sun-Kissed, которая вошла в специальную фестивальную подборку. Организаторы отмечают, что коллаборации стали частью программы фестиваля и отражают интерес к локальным брендам, работающим в сферах красоты, ухода и аксессуаров.

Пикник Афиши x Сбер — один из главных музыкальных фестивалей лета, который пройдет 20 июня в Москве и 8 августа в Петербурге. В этом году хедлайнерами станут Feduk, Slava Marlow, Zoloto, ЛСП, Сергей Бобунец («Смысловые галлюцинации») и другие артисты. Зрителей также ждет первое за 28 лет выступление группы «Браво» и Валерия Сюткина, а также большой камбэк дуэта Мальбэк х Сюзанна.

Пикник Афиши х Сбер. Москва
Концерт / 20 июня
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