Позже Брокколи попросил у Спилберга разрешения использовать музыку из «Близких контактов третьей степени» в «Лунном гонщике». Спилберг вспоминает: «Я сказал: „Давай заключим сделку. Я разрешу тебе использовать мелодию, если ты позволишь мне снять фильм о Бонде“. А он ответил: „Нет“. Но я всё равно дал ему разрешение. Так что они постоянно мне отказывали — по крайней мере, Брокколи. Он так и не объяснил, почему не пускает меня в семью Бонда».