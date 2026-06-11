В Казахстане дела о сексуализированном насилии будут вести женщины-следователи

Расследованием дел о сексуализированном насилии в Казахстане будут заниматься женщины, сообщил замминистра внутренних дел Санжар Адилов. Это должно помочь пострадавшим чувствовать себя безопаснее во время следствия и снизить риск дополнительной психологической травмы.
В ведомстве также напомнили о новой статье Уголовного кодекса — об ответственности за принуждение к браку. Преступлением считается не предложение или требование вступить в брак, а случаи, когда человека вынуждают к этому с помощью угроз или насилия.
В Казахстане также введена уголовная ответственность за сталкинг. В 2026 году в суд уже направили 83 дела о преследовании.
Кроме того, с 17 октября в стране вступили в силу новые правила применения химической кастрации. Осужденных за педофилию будут кастрировать за шесть месяцев до выхода на свободу. Процедура будет проводиться по решению судебно-психиатрической экспертизы, которая назначается за год до окончания срока заключения.