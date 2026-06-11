В Казахстане дела о сексуализированном насилии будут вести женщины-следователи

Кроме того, с 17 октября в стране вступили в силу новые правила применения химической кастрации. Осужденных за педофилию будут кастрировать за шесть месяцев до выхода на свободу. Процедура будет проводиться по решению судебно-психиатрической экспертизы, которая назначается за год до окончания срока заключения.