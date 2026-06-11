Ченнинг Татум, Джона Хилл и Айс Кьюб ведут переговоры о возвращении в «Мачо и ботана»

Он также шутил, что главный комедийный прием франшизы — делать каждую новую часть масштабнее предыдущей — может перестать работать в третий раз. Ранее Татум также рассказывал о нереализованном кроссовере «Мачо и ботана» и «Людей в черном». По словам актера, сценарий этого проекта до сих пор остается одним из лучших, которые ему доводилось читать.