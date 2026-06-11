Ченнинг Татум, Джона Хилл и Айс Кьюб ведут переговоры о возвращении в «Мачо и ботана»

В Казахстане дела о сексуализированном насилии будут вести женщины-следователи
После «Челюстей» Стивен Спилберг добивался съемок бондианы — но безуспешно
BBC отменил рождественский спецвыпуск «Доктора Кто»
Райан Рейнольдс рассказал, как в юности чуть не погиб после наезда пьяного водителя
Для «Одиссеи» Кристофера Нолана выпустят попкорн-бакет в виде Троянского коня
В 2ГИС появилась «Зеленая волна» — функция подбора оптимальной скорости для проезда светофоров
Пэрис Хилтон спродюсировала документальный фильм «4000 дней» о дедовщине среди студентов
Майкл Дуглас и Уиллем Дефо снимутся в фильме «Белая ложь» Оливера Стоуна
В Иерусалиме шестилетний мальчик проткнул полотно Рене Магритта сосновой шишкой
Гленн Клоуз и Ридли Скотт получат почетные премии «Оскар»
Disney показала финальный трейлер игрового ремейка «Моаны»
Международный фестиваль музыки, кино и архитектуры «Зеркало» пройдет в Иванове в конце июня
В Москве выступили фейковые Angine de Poitrine
Roblox разблокировали в России
Фестиваль «Ленинградские мосты» раскрыл даты проведения и запустил прием заявок от молодых артистов
Вышел трейлер фильма «Социальная расплата» — продолжения «Социальной сети»
Бывший Супермен Дин Кейн раскритиковал новую Супергерл и поругался с фанатами
В Казани умер Исус Христос, попадавший в сводки криминальных новостей
Джереми Кларксон запустил Only Farmers — сервис для бронирования отдыха и экскурсий на фермах
Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина
«Аэрофлот» предложит локальные блюда на рейсах из Красноярска, Перми, Екатеринбурга, Якутска, Казани
Звезда «Теории большого взрыва» рассказал, каким мог быть сериал в первой версии
В парках Москвы стартовал проект «Парковый хор»
Сидни Суини брала уроки танца на пилоне ради сцены в «Эйфории», которую вырезали из сериала
В Москве открылся крупнейший флагманский бутик Oskelly
Осенью выйдет посмертная автобиография Рюити Сакамото
«Купер» впервые доставит еду прямо к сцене на Пикнике Афиши
В поисковике «Яндекса» появилась игра с «пухососами»

Ченнинг Татум, Джона Хилл и Айс Кьюб ведут переговоры о возвращении в «Мачо и ботана»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Sony Pictures

Студия Sony Pictures начала работу над новым фильмом франшизы «Мачо и ботан». По данным Deadline, к своим ролям могут вернуться Ченнинг Татум, Джона Хилл и Айс Кьюб.

Режиссером картины выступит Родни Ротман, который также написал сценарий вместе с Джоной Хиллом и Меган Маллой. Продюсерами проекта вновь станут Фил Лорд и Крис Миллер, работавшие над двумя предыдущими фильмами серии, а также Нил Мориц.

Первые две части франшизы, вышедшие в 2012 и 2014 годах, были основаны на одноименном телесериале конца 1980-х. В центре сюжета находились полицейские Шмидт и Дженко, которые под прикрытием расследовали преступления сначала в школе, а затем в колледже. Обе картины стали коммерчески успешными и собрали более 500 млн долларов в мировом прокате.

После выхода второй части Ченнинг Татум сомневался в необходимости продолжения. Тогда актер отмечал, что история логично развивалась от школы к колледжу, а дальнейшее развитие сюжета казалось ему менее очевидным.

Он также шутил, что главный комедийный прием франшизы — делать каждую новую часть масштабнее предыдущей — может перестать работать в третий раз. Ранее Татум также рассказывал о нереализованном кроссовере «Мачо и ботана» и «Людей в черном». По словам актера, сценарий этого проекта до сих пор остается одним из лучших, которые ему доводилось читать.

Расскажите друзьям