Би-би-си отменила рождественский спецвыпуск «Доктора Кто»

Создатели объяснили, что вместо разового специального выпуска предпочли сосредоточить ресурсы на подготовке будущих сезонов. В компании подчеркнули, что такой шаг позволит вернуть сериал на экраны в более масштабном формате и обеспечить его успешное развитие на долгие годы вперед.