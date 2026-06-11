Райан Рейнольдс рассказал, как в юности чуть не погиб после наезда пьяного водителя

Актер Райан Рейнольдс рассказал, что более 30 лет назад оказался в больнице после серьезного ДТП, когда его сбил нетрезвый водитель.
По словам звезды «Дэдпула», инцидент произошел, когда ему было около 18–19 лет. В тот вечер Рейнольдс отказался садиться за руль после употребления алкоголя и решил вернуться домой пешком, но по дороге его сбил пьяный водитель.
«Я провел четыре недели в больнице. У меня были сломаны практически все кости с левой стороны тела», — вспомнил актер. Он отметил, что удар был настолько сильным, что автомобиль виновника аварии после столкновения больше не мог продолжать движение.
Авария произошла еще до того, как актер стал мировой звездой. В то время он только начинал карьеру на телевидении, снимаясь в подростковых и фантастических сериалах. Настоящий успех пришел к нему лишь спустя несколько лет после выхода комедии «Король вечеринок».
Рейнольдс уже упоминал этот случай в одном из интервью в 2019 году. Тогда он рассказывал, что после нескольких напитков решил не рисковать и отказаться от поездки на машине. По иронии судьбы именно во время пешей прогулки домой он попал под колеса нетрезвого водителя.
Во время нового интервью история особенно удивила его друга и совладельца футбольного клуба «Рексем» Роба Макэлхенни, который признался, что никогда раньше не слышал об этом эпизоде из жизни актера.