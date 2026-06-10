Пэрис Хилтон спродюсировала документальный фильм «4000 дней» о дедовщине среди студентов

«Один из самых важных уроков, которые я усвоила, заключается в том, что даже самые болезненные переживания могут стать силой перемен. Семьи, оказавшиеся в центре событий фильма „4000 дней“, превратили невообразимое горе в движение, которое бросило вызов влиятельным институтам и помогло добиться долгосрочных реформ. Для меня большая честь поддержать этот фильм, почтить память молодых людей, погибших в этой трагедии, и помочь рассказать историю, которая показывает, какое невероятное влияние могут оказать люди, когда они отказываются сдаваться и превращают боль в цель», — подчеркнула Хилтон.