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Пэрис Хилтон спродюсировала документальный фильм «4000 дней» о дедовщине среди студентов

Афиша Daily
Фото: 10 Lives Studios/YouTube

Телеведущая Пэрис Хилтон выступила исполнительным продюсером документального фильма «4000 дней», посвященного дедовщине в студенческих сообществах. Об этом сообщил Deadline.

Трейлер картины опубликовали на ютуб-канале 10 Lives Studios. Проект снял режиссер Дэниел Э. Катулло III. Он рассказал о трех семьях, которые превратили свои личные трагедии в общенациональное движение за перемены.

Все три семьи потеряли сыновей в результате дедовщины в студенческом братстве. Обнаружив глубоко укоренившуюся систему секретности и насилия, они бросили ей вызов и решили добиться от университетов и властей масштабных реформ.

Видео: 10 Lives Studios/YouTube

«Название фильма, „4000 дней“, символизирует продолжительность их борьбы — количество дней, которые потребовались, чтобы превратить горе в действие, а действие — в закон», — пояснили создатели ленты.

Катулло стал продюсером документального фильма вместе с Расселом Грином. Грин также выступил редактором проекта. Среди исполнительных продюсеров оказались, помимо Хилтон, Шон Кэри, Девид Кернан, Джули ДеВерселли, Гэри ДеВерселли, Майкл Ли, Джордан Дорфман.

«Один из самых важных уроков, которые я усвоила, заключается в том, что даже самые болезненные переживания могут стать силой перемен. Семьи, оказавшиеся в центре событий фильма „4000 дней“, превратили невообразимое горе в движение, которое бросило вызов влиятельным институтам и помогло добиться долгосрочных реформ. Для меня большая честь поддержать этот фильм, почтить память молодых людей, погибших в этой трагедии, и помочь рассказать историю, которая показывает, какое невероятное влияние могут оказать люди, когда они отказываются сдаваться и превращают боль в цель», — подчеркнула Хилтон.

Хилтон ранее также выступала за изменение закона, касающегося учебных заведений. Пэрис просила палату представителей США принять закон против жестокого обращения с детьми в учреждениях. В юности она сама стала жертвой насилия в школе-интернате.

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