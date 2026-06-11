Вышел трейлер фильма «Социальная расплата» — продолжения «Социальной сети»
Пэрис Хилтон спродюсировала документальный фильм «4000 дней» о дедовщине среди студентов
Майкл Дуглас и Уиллем Дефо снимутся в фильме «Белая ложь» Оливера Стоуна
В Иерусалиме шестилетний мальчик проткнул полотно Рене Магритта сосновой шишкой
Гленн Клоуз и Ридли Скотт получат почетные премии «Оскар»
Disney показала финальный трейлер игрового ремейка «Моаны»
Международный фестиваль музыки, кино и архитектуры «Зеркало» пройдет в Иванове в конце июня
В Москве выступили фейковые Angine de Poitrine
Roblox разблокировали в России
Фестиваль «Ленинградские мосты» раскрыл даты проведения и запустил прием заявок от молодых артистов
Бывший Супермен Дин Кейн раскритиковал новую Супергерл и поругался с фанатами
В Казани умер Исус Христос, попадавший в сводки криминальных новостей
Джереми Кларксон запустил Only Farmers — сервис для бронирования отдыха и экскурсий на фермах
Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина
«Аэрофлот» предложит локальные блюда на рейсах из Красноярска, Перми, Екатеринбурга, Якутска, Казани
Звезда «Теории большого взрыва» рассказал, каким мог быть сериал в первой версии
В парках Москвы стартовал проект «Парковый хор»
Сидни Суини брала уроки танца на пилоне ради сцены в «Эйфории», которую вырезали из сериала
В Москве открылся крупнейший флагманский бутик Oskelly
Осенью выйдет посмертная автобиография Рюити Сакамото
«Купер» впервые доставит еду прямо к сцене на Пикнике Афиши
В поисковике «Яндекса» появилась игра с «пухососами»
Adaptive Security выпустит курс по кибербезопасности с Конаном О’Брайеном
Милли Бобби Браун готовится к свадьбе в новом трейлере «Энолы Холмс-3»
Звезда «Убивая Еву» Эдвард Блюмель исполнит роль Эркюля Пуаро в новом сериале о детективе
СМИ: Николас Галицин сыграет первого мужчину-супермодель Хойта Ричардса в фильме Гаса Ван Сэнта
Тони Коллетт снимется в триллере Джозефа Гордона-Левитта об искусственном интеллекте
Netflix продлил сериал «Хороших девочек не убивают» на третий сезон. Он будет последним

В 2ГИС появилась «Зеленая волна» — функция подбора оптимальной скорости для проезда светофоров

Афиша Daily
Фото: Maxim Abramov/Unsplash

2ГИС запустил «Зеленую волну» — функцию подбора в навигаторе оптимальной скорости, которая позволит проехать дистанцию без остановок на светофорах. Об этом «Афише Daily» рассказали представители сервиса.

Сервис советует скорость исходя из разрешенной на конкретных участках дороги. Чаще всего она — 45-60 км/ч. Система анализирует работу светофоров и помогает сделать движение по маршруту более плавным.

«Зеленая волна» стала развитием функции таймеров сигналов светофоров, которую внедрили в 2025 году. Она позволяла водителям увидеть обратный отчет до смены сигнала.

«Как когда‑то пробки поменяли представление о навигации, так теперь „Зеленая волна“ добавляет карте живой ритм: навигатор мягко подсказывает темп, и ты пересекаешь перекресток за перекрестком без остановок — это настоящая магия!» — поделился руководитель продуктов транспорта и навигации 2ГИС Сергей Кириллов.

Чтобы опробовать новый сервис, нужно построить автомобильный маршрут в карте 2ГИС, держаться в диапазоне рекомендуемой скорости (ее можно увидеть в панели «Зеленая волна») и следить за изменениями показателей.

«Если дорожная обстановка потребует, например, снизить скорость и выйти из этого диапазона — „волна“ автоматически отключится и вернется, когда авто снова войдет в коридор», — пояснили представители 2ГИС.

Воспользоваться функцией можно в Москве и Новосибирске на устройствах iOS и Android. В будущем планируется внедрение новинки на мультмедиа-экранах с Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, география «Зеленой волны» расширится, когда к технологии подключат светофоры других городов.

Расскажите друзьям