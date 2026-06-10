Гленн Клоуз и Ридли Скотт получат почетные премии «Оскар»

Клоуз ранее восемь раз становилась номинанткой на «Оскар» в актерских номинациях, но так и не выиграла ни разу. Скотт также неоднократно претендовал на награду (трижды за режиссуру и один раз за продюсирование лучшего фильма), но не вошел в число лауреатов.