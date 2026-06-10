Disney показала финальный трейлер игрового ремейка «Моаны»

На ютуб-канале The Rock опубликовали финальный трейлер фильма «Моана» — игрового ремейка одноименной анимационной картины. Лента выйдет в зарубежный кинопрокат 10 июля.
Главную роль в фильме исполнила 17-летняя дебютантка Кэтрин Лагаайя. Могущественного полубога Мауи, как и в оригинальном мультфильме 2016 года, сыграл Дуэйн Джонсон.
Помимо Лагаайи и Джонсона в актерский состав вошли Джон Туи (отец Моаны, вождь Туи), Фрэнки Адамс (мать главной героини Сина), Рена Оуэн (бабушка Моаны Тала). Сценарий написали Дана Леду Миллер и Джаред Буш, работавший над сценарием анимационной «Моаны» 2016 года.
Режиссером фильма выступил Томас Кейл. Музыкальное сопровождение разработал Марк Манчина, а Лин-Мануэль Миранда стал одним из продюсеров.
Действие «Моаны» происходит 2000 лет назад на островах Тихого океана. Главная героиня, 14-летняя принцесса Моана Ваялики, отправляется на поиски сказочного острова, чтобы спасти свою семью. По пути она знакомится с полубогом Мауи. Вместе им предстоит переплыть весь океан и столкнуться лицом к лицу с морскими чудовищами.
Анимационная «Моана» 2016 года имела коммерческий успех, собрав 643 млн долларов в мировом прокате при бюджете 150 млн. Картину номинировали на «Оскар» как лучший анимационный полнометражный фильм, а Лин-Мануэль Миранда получил номинацию за оригинальную песню «How Far I’ll Go».