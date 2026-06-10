Disney показала финальный трейлер игрового ремейка «Моаны»

Вышел трейлер фильма «Социальная расплата» — продолжения «Социальной сети»
Гленн Клоуз и Ридли Скотт получат почетные премии «Оскар»
Международный фестиваль музыки, кино и архитектуры «Зеркало» пройдет в Иванове в конце июня
В Москве выступили фейковые Angine de Poitrine
Roblox разблокировали в России
Фестиваль «Ленинградские мосты» раскрыл даты проведения и запустил прием заявок от молодых артистов
Бывший Супермен Дин Кейн раскритиковал новую Супергерл и поругался с фанатами
В Казани умер Исус Христос, попадавший в сводки криминальных новостей
Джереми Кларксон запустил Only Farmers — сервис для бронирования отдыха и экскурсий на фермах
Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина
«Аэрофлот» предложит локальные блюда на рейсах из Красноярска, Перми, Екатеринбурга, Якутска, Казани
Звезда «Теории большого взрыва» рассказал, каким мог быть сериал в первой версии
В парках Москвы стартовал проект «Парковый хор»
Сидни Суини брала уроки танца на пилоне ради сцены в «Эйфории», которую вырезали из сериала
В Москве открылся крупнейший флагманский бутик Oskelly
Осенью выйдет посмертная автобиография Рюити Сакамото
«Купер» впервые доставит еду прямо к сцене на Пикнике Афиши
В поисковике «Яндекса» появилась игра с «пухососами»
Adaptive Security выпустит курс по кибербезопасности с Конаном О’Брайеном
Милли Бобби Браун готовится к свадьбе в новом трейлере «Энолы Холмс-3»
Звезда «Убивая Еву» Эдвард Блюмель исполнит роль Эркюля Пуаро в новом сериале о детективе
СМИ: Николас Галицин сыграет первого мужчину-супермодель Хойта Ричардса в фильме Гаса Ван Сэнта
Тони Коллетт снимется в триллере Джозефа Гордона-Левитта об искусственном интеллекте
Netflix продлил сериал «Хороших девочек не убивают» на третий сезон. Он будет последним
СМИ: на матчи чемпионата мира по футболу не продали почти 180 тысяч билетов
В России запретили фильмы «Назови меня своим именем», «Убей своих любимых» и «С любовью, Саймон»
Вышел тизер триллера «Во чреве кита» с Остином Абрамсом и Джошем Бролином
Спилберг неожиданно пришел на паб-квиз в Лондоне и провел часть викторины о своих фильмах

Disney показала финальный трейлер игрового ремейка «Моаны»

Афиша Daily
Фото: The Rock/YouTube

На ютуб-канале The Rock опубликовали финальный трейлер фильма «Моана» — игрового ремейка одноименной анимационной картины. Лента выйдет в зарубежный кинопрокат 10 июля.

Главную роль в фильме исполнила 17-летняя дебютантка Кэтрин Лагаайя. Могущественного полубога Мауи, как и в оригинальном мультфильме 2016 года, сыграл Дуэйн Джонсон.

Видео: The Rock/YouTube

Помимо Лагаайи и Джонсона в актерский состав вошли Джон Туи (отец Моаны, вождь Туи), Фрэнки Адамс (мать главной героини Сина), Рена Оуэн (бабушка Моаны Тала). Сценарий написали Дана Леду Миллер и Джаред Буш, работавший над сценарием анимационной «Моаны» 2016 года.

Режиссером фильма выступил Томас Кейл. Музыкальное сопровождение разработал Марк Манчина, а Лин-Мануэль Миранда стал одним из продюсеров.

Действие «Моаны» происходит 2000 лет назад на островах Тихого океана. Главная героиня, 14-летняя принцесса Моана Ваялики, отправляется на поиски сказочного острова, чтобы спасти свою семью. По пути она знакомится с полубогом Мауи. Вместе им предстоит переплыть весь океан и столкнуться лицом к лицу с морскими чудовищами.

Анимационная «Моана» 2016 года имела коммерческий успех, собрав 643 млн долларов в мировом прокате при бюджете 150 млн. Картину номинировали на «Оскар» как лучший анимационный полнометражный фильм, а Лин-Мануэль Миранда получил номинацию за оригинальную песню «How Far I’ll Go».

Расскажите друзьям