Международный фестиваль музыки, кино и архитектуры «Зеркало» пройдет в Иванове в конце июня

XX Международный фестиваль музыки, кино и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского» пройдет в Иванове и городах Ивановской области с 26 по 30 июня. На нем будет три кинопрограммы: конкурсная, «Свои» и «Свои. Короткий метр», рассказали «Афише Daily» организаторы.
На открытии фестиваля в Юрьеве зрители смогут увидеть дипломную работу Андрея Тарковского «Каток и скрипка». В тот же день в кинотеатре «Лодзь» покажут «Страсти по Андрею» — одну из главных работ режиссера об иконописце Андрее Рублеве. Ее представят в первоначальном виде, с рядом удаленных ранее сцен.
Международный конкурс
В основной программе будут картины, созданные при участии десяти стран — Алжира, Великобритании, Ирана, Испании, Катара, Кыргызстана, России, США, Турции, Франции. Всего проведут показы восьми лент.
Среди них — «Мертвые собаки не кусаются» турецкого кинематографиста Нури Джихана Оздогана, посвященный двум братьям, кыргызский неонуар «Мерген» Чынгыза Нарынова и британский сюрреалистический вестерн «Мертвые души», в котором действие поэмы Николая Гоголя перенесено на американских Юго-Запад.
На фестивале покажут также военную драму Абдаллы Аль-Хатиба «Хроники осады», мировая премьера которого состоялась на Берлинале, и черную комедию Шона Данна «Падение сэра Дугласа Уэзерфорда» о пожилом экскурсоводе, в чьем городе начали снимать популярный фэнтези-сериал. Кроме того, в программе — «Без разрешения» Хассана Назера, «Харон» Акима Салбиева, «Пустые места» Никиты Миклушова.
Российская программа
На «Зеркале» представят 14 отечественных картин, получивших признание на кинофестивалях. Большинство их авторов лично будут присутствовать на показах и примут участие в обсуждениях.
В программе — сказочно-мистическая притча «Камень» Ильи Зимина, лента «Эфир» Алексея Неймышева и Марии Баевой о поэтессе Ольге Берггольц, «Над вечным покоем» Светланы Проскуриной, получшившая награды за лучший сценарий и лучшую операторскую работу на фестивале «Маяк».
Среди других участников смотра — «Взрослый сын» Ивана Шкундова, «Мальчик-птица» Савелия Осадчего, «Прозрачные земли» Дмитрия Давыдова, «Температура Вселенной» Виктора Шамирова, «Выготский» Антона Бильжо, «Почему плывет «Броненосец…»?2 Марианны Киреевой, «Другой мир» Николая Коваленко, «Шурале» Алисы Насибуллиной, «Ветер» Сергея Члиянца, «Холодное сердце» Владимира Котта, «Бесконечный апрель» Антона Бутакова.
Короткие метры
В Ивановской области покажут 18 короткометражных работ. Лучшую из них, как и победителя программы «Свои», выберут зрители прямо на показах.
Среди участников будут знаковые короткометражки последних лет: «Беги, река!» Анастасии Остапенко, «Благодарен солнцу» Полины Радковец, «Варвара Святая» Полины Капантиной, «Звезда имени нас» Ленара Марданова, «Как в старой сказке» Никиты Лычёва, «Колыбель» Антона Веретенникова, «Мам» Ивана Соснина.
Программу дополнят «Наш год» Николая Коваленко, «Омнивор» Дарьи Гароники, «Песня для юного голоса» Майи Гитер, «Петенька Пётр» Аллы Каххаровой, «Приобретённая глухота» Нафисы Гаврючиной, «СЖДП» Влада Шкуренко, «Сны моего отца» Михаила Самолюка, «Утренник» Анны Фрадкиной, «Художник» Чингиза Гараева, «Хэппиэнд» Таси Лапшиной и «Цензурократия» Никиты Миклушова.