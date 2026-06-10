Международный фестиваль музыки, кино и архитектуры «Зеркало» пройдет в Иванове в конце июня

На открытии фестиваля в Юрьеве зрители смогут увидеть дипломную работу Андрея Тарковского «Каток и скрипка». В тот же день в кинотеатре «Лодзь» покажут «Страсти по Андрею» — одну из главных работ режиссера об иконописце Андрее Рублеве. Ее представят в первоначальном виде, с рядом удаленных ранее сцен.