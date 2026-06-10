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В Москве выступили фейковые Angine de Poitrine

Афиша Daily
Фото: Lorne Thomson/Getty Images

В московском баре «Эскапист» выступила фейковая группа Angine de Poitrine. Дуэт музыкантов предстал в образах канадских артистов и исполнил их композиции, написал NME.

Видео с выступления появилось в инстаграм*-аккаунте блогера Вячеслава Захарова. «Angine de Poitrine в Москве. Реальная жизнь в России», — прокомментировал он публикацию.

Видео: mediaslava

Ролики с поддельными Angine de Poitrine заметил арт-директор настоящей группы Сэм Мердок. Его возмутило, что кавер-артисты «постоянно отмечают группу [в соцсетях], даже не говоря, что они не настоящие».

Видео: mediaslava

«Мы живем в странное время, когда все пытаются заработать на группе. Сейчас в интернете уже около 1500 поддельных футболок, и я удалил 700 поддельных футболок с TeePublic и Red Bubble, но они продолжают появляться», — сказал Мердок.

Он добавил, что распознать подделку в случае с московскими музыкантами просто. Гитарист настоящей Angine de Poitrine играет на двухгрифовой гитеаре, а то время как импостер — на одногрифовой.

Видео: mediaslava

В состав реальных Angine de Poitrine входят два артиста, имена которых неизвестны. Они представляются как Khn de Poitrine и Klek de Poitrine. Первый музыкант играет на микротональных гитарах, другой — на ударных. Сейчас группа готовится к туру.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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