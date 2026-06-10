Фестиваль «Ленинградские мосты» раскрыл даты проведения и запустил прием заявок от молодых артистов

Фестиваль «Ленинградские мосты» пройдет в Петербурге 14—16 августа, в этом году раньше привычных сроков. Подробностями с «Афишей Daily» поделились организаторы.
Фестиваль охватит Мучной, Банковский и Мало-Конюшенный мосты. Всего в лайнап войдут более 30 артистов. Их имена организаторы будут постепенно раскрывать в соцсетях фестиваля.
На сцену выйдут как известные исполнители, так и молодые музыканты в возрасте от 18 до 35 лет, прошедшие конкурсный отбор музыкальной лаборатории Neva’zhno. Прием заявок от начинающих артистов открыт до 6 июля.
Участники конкурса смогут поработать с профессиональными продюсерами и создать авторский трек, который затем представят аудитории фестиваля. «Для многих молодых музыкантов выступление на „Ленинградских мостах“ становится важным шагом в карьере и возможностью заявить о себе большой аудитории», — отметили организаторы.
Фестиваль «Ленинградские мосты» впервые прошел в 2015 году. Ежегодно его посещают более 200 тыс. зрителей. В разные годы на фестивале выступали Антон Беляев и Therr Maitz, Антоха МС, «Лауд», «Звери», Тося Чайкина и «Комната культуры». Идейный вдохновитель и организатор проекта — Дмитрий Караневский, лидер ВИА «Пролетарское танго», актер театра и кино.