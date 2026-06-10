В Казани умер Исус Христос, попадавший в сводки криминальных новостей

В Казани умер 46-летний местный житель по имени Исус Петрович Христос. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Тимура Сальмушева.
Тело Христоса обнаружили в его собственной квартире. Соседи почувствовали оттуда запах, после чего вызвали правоохранителей.
Предварительно, смерть не носит криминальный характер. Адвокат отметил, что его клиент злоупотреблял алкоголем.
Исус Христос неоднократно появлялся в заголовках новостей — не только из-за имени, но и из-за проблем с законом. В декабре 2025 года суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно за фиктивную регистрацию иностранцев.
По данным «Известий», Христос неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В 1994 и 1996 годах — за грабеж, в 1999-м — за разбой, а в 2007-м — за кражу. Кроме того, мужчина состоял на профилактическом учете у врача нарколога, сообщал источник издания.
В феврале нынешнего года суд обязал Исуса Христоса вернуть первоначальное имя (при рождении его звали Евгений Петрович Чекулаев). Суд вынес приговор по требованию прокуратуры, которая посчитала, что отождествление имени с религиозной фигурой «вводит граждан в заблуждение и нарушает права общества, в том числе религиозных групп».