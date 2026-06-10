Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина
Roblox разблокировали в России
Фестиваль «Ленинградские мосты» раскрыл даты проведения и запустил прием заявок от молодых артистов
Бывший Супермен Дин Кейн раскритиковал новую Супергерл и поругался с фанатами
В Казани умер Исус Христос, попадавший в сводки криминальных новостей
Джереми Кларксон запустил Only Farmers — сервис для бронирования отдыха и экскурсий на фермах
«Аэрофлот» предложит локальные блюда на рейсах из Красноярска, Перми, Екатеринбурга, Якутска, Казани
Звезда «Теории большого взрыва» рассказал, каким мог быть сериал в первой версии
В парках Москвы стартовал проект «Парковый хор»
Сидни Суини брала уроки танца на пилоне ради сцены в «Эйфории», которую вырезали из сериала
В Москве открылся крупнейший флагманский бутик Oskelly
Осенью выйдет посмертная автобиография Рюити Сакамото
«Купер» впервые доставит еду прямо к сцене на Пикнике Афиши
В поисковике «Яндекса» появилась игра с «пухососами»
Adaptive Security выпустит курс по кибербезопасности с Конаном О’Брайеном
Милли Бобби Браун готовится к свадьбе в новом трейлере «Энолы Холмс-3»
Звезда «Убивая Еву» Эдвард Блюмель исполнит роль Эркюля Пуаро в новом сериале о детективе
СМИ: Николас Галицин сыграет первого мужчину-супермодель Хойта Ричардса в фильме Гаса Ван Сэнта
Тони Коллетт снимется в триллере Джозефа Гордона-Левитта об искусственном интеллекте
Netflix продлил сериал «Хороших девочек не убивают» на третий сезон. Он будет последним
СМИ: на матчи чемпионата мира по футболу не продали почти 180 тысяч билетов
В России запретили фильмы «Назови меня своим именем», «Убей своих любимых» и «С любовью, Саймон»
Вышел тизер триллера «Во чреве кита» с Остином Абрамсом и Джошем Бролином
Спилберг неожиданно пришел на паб-квиз в Лондоне и провел часть викторины о своих фильмах
Идрис Эльба рассказал, почему отказался от роли Джеймса Бонда
На Beat Film Festival покажут фильм «Почему она выбрала футбол» о женском футболе в Дагестане
Вышел тизер-трейлер криминальной комедии «Суета» о друзьях из Пятигорска
Сын Роба Райнера требует наследство в 1,5 млн долларов, чтобы оплатить защиту в деле об убийстве

Вышел трейлер фильма «Социальная расплата» — продолжения «Социальной сети»

Афиша Daily
Фото: Sony Pictures Entertainment/YouTube

На ютуб-канале Sony Pictures Entertainment опубликовали тизер-трейлер фильма «Социальная расплата» — продолжения «Социальной сети». Картина выйдет в зарубежный кинопрокат 9 октября.

Ленту поставил режиссер Аарон Соркин по собственному сценарию. В актерский состав вошли Майки Мэдисон («Анора»), Джереми Аллен Уайт, Вунми Мосаку, Бетти Гилпин, Билли Магнуссен, Билл Бурр и Джереми Стронг.

Видео: Sony Pictures Entertainment/YouTube

Продюсерами проекта выступили Тодд Блэк, Питер Райс, Соркин и Стюарт Бессер. Исполнительными продюсерами стали Лорен Лохман, Роджер Макнами, Эллен Голдсмит-Вейн, Бродерик Джонсон и Эндрю А.Косове.

Фильм расскажет, как молодой инженер Facebook* обратился за помощью к репортеру Wall Street Journal, чтобы раскрыть самые сокровенные секреты соцсети. В основу ленты легли статьи «The Facebook Files» Джеффа Хоровица 2021 года. Они раскрыли внутренние механизмы работы соцсети и указали на причиняемый ею вред.

«Социальная сеть» вышла на экраны в 2010 году, фильм снял режиссер Дэвид Финчер по сценарию Соркина, основанном на романе Бена Мезрича «Миллионеры поневоле». Картина собрала в мировом прокате 226 млн долларов. Ее номинировали на восемь премий «Оскар», лента получила три.

Соркин выражал заинтересованность в продолжении истории, но не мог найти нужный ракурс. После штурма Капитолия в январе 2020 года сценарист заявил, что хотел бы рассказать о роли Facebook* в политических событиях.

Тем не менее Соркин, как отмечали источники, не намерен сосредотачиваться только на событиях 2020 года. Он хочет показать влияние соцсетей на подростков и детей, а также связь их и уровня насилия как в США, так и за их пределами.

* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям