Бывший Супермен Дин Кейн раскритиковал новую Супергерл и поругался с фанатами

Актер Дин Кейн, известный по роли Супермена в сериале «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена», попал в скандал после комментариев о Милли Олкок, которая сыграет Супергерл в новом фильме DC.
Кейн опубликовал в соцсетях фотографию актрисы в образе Кары Зор-Эл и пошутил: «Если кожа Супергерл пуленепробиваемая, то как у нее проколоты уши?» Позже актер отреагировал на публикацию другого пользователя, который сравнил Олкок с персонажем Ча-Ка из сериала «Затерянный мир». Кейн признался, что его рассмешило это сравнение.
Высказывания быстро вызвали негативную реакцию среди поклонников DC. Пользователи Reddit и соцсетей раскритиковали актера за обсуждение внешности Олкок. Многие отметили, что актриса соответствует традиционным стандартам красоты и не заслуживает подобных комментариев.
Сам Кейн заявил, что никогда не называл Милли Олкок некрасивой, но это не остановило волну критики в его адрес. Тем временем сама актриса продолжает промокампанию фильма «Супергерл». Ранее в интервью Vanity Fair Олкок признавалась, что готовится к возможной негативной реакции со стороны части аудитории.
«Конечно, мне страшно. Конечно, я хочу, чтобы людям понравились и я, и фильм. Но в конечном итоге это не в моей власти», — сказала актриса. По словам Олкок, опыт работы над сериалом «Дом дракона» помог ей понять, насколько часто в интернете обсуждают внешность женщин.