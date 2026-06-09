Джастин Бибер представил свою линейку аудиоустройств Skylrk

Певец Джастин Бибер выпустит линейку аудиоустройств под своим брендом Skylrk. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Безумие, что Skylrk Audio почти здесь. Оставайтесь на связи», — написал артист. Дата релиза неизвестна.
По данным Hypebeast, это будут домашние и портативные колонки, а также наушники. Каждое устройство будет представлено в ярких цветах, отражающих фирменную эстетику бренда. Ранее бренд Бибера выпускал только одежду и аксессуары.
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Недавно Charli XCX стала первым глобальным амбассадором бренда электроники Nothing. Бренд представил рекламную кампанию с участием артистки, снятую Эйданом Замири. В ней рассказывается о новых наушниках Nothing (a) и их 135-часовом автономном режиме работы.