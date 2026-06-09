Минцифры и Роскомнадзор попросили снять ограничения с Roblox

Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с просьбой рассмотреть возможность снятия ограничений с Roblox. Об этом пишет РИА «Новости».
Как сообщили в министерстве, компания предоставила российской стороне гарантии соблюдения требований законодательства и согласилась внедрить дополнительные меры по защите пользователей.
По данным Минцифры, в начале июня завершились переговоры с представителями Roblox, во время которых были согласованы условия для обеспечения безопасности российских пользователей, прежде всего несовершеннолетних.
В Минцифры отметили, что компания признала недостаточную эффективность ранее действовавших механизмов модерации и защиты детей. По версии ведомства, это позволяло распространять на платформе контент, связанный с пропагандой суицидального поведения, употребления наркотиков и вовлечением подростков в противоправную деятельность.
Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox в декабре прошлого года. Тогда регулятор заявил о выявлении на платформе материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывами к насилию, а также другого контента, нарушающего российское законодательство.