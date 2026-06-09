Роберт Смит рассказал, что у The Cure готовы сразу два новых альбома

Лидер The Cure Роберт Смит рассказал, что музыканты уже завершили работу над двумя новыми альбомами, а также продолжают запись третьей пластинки.
В интервью BBC 6 Music фронтмен отметил, что после выхода альбома «Songs of a Lost World» группа записала материала сразу на три полноформатных релиза. По словам Смита, следующий альбом уже полностью готов и вскоре будет передан лейблу Universal.
Музыкант отметил, что новая работа станет своеобразным продолжением «Songs of a Lost World», но будет еще более мрачной по настроению. «Он связан с предыдущим альбомом, но показывает события под другим углом. Если честно, он даже более темный», — рассказал Смит.
При этом третий альбом обещает стать полной противоположностью. Фронтмен описал его как неожиданно бодрую и мелодичную пластинку с ярко выраженным поп-звучанием. Смит пошутил, что после его недавнего выступления с Оливией Родриго некоторые могут подумать, будто именно она вдохновила его на это.