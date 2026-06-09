Парковку на улицах Москвы сделают бесплатной 12 и 13 июня

В честь Дня России парковка в Москве будет бесплатной 12 и 13 июня, сообщил мэр Сергей Собянин.
Льгота распространяется в том числе на улицы с повышенными тарифами — 380, 450 и 600 рублей в час, — а также на зоны с динамическим тарифом. Парковки со шлагбаумом останутся платными.
Недавнее исследование показало, что парковочные места в новостройках Москвы за год подорожали на 46% — до 5,4 млн рублей. Главная причина — сокращение предложения. За год количество машино-мест в продаже сократилось на 44%, до 3200.
Девелоперы все чаще закладывают минимум парковок, который разрешает закон: с конца 2024 года норматив снизили с 350 до 257 мест на 1000 квартир.