В Москве продлят Филевскую и Сокольническую линии метро

«Планируем, что с продлением линий интервалы на них станут комфортнее. На Сокольнической они сократятся до 1,5 минуты, на Филевской — до 3 минут. В перспективе на Филевской линии пассажиров будут перевозить семивагонные составы, чтобы поездки были еще удобнее», — говорится в сообщении Собянина.