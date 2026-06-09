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В Москве продлят Филевскую и Сокольническую линии метро

Афиша Daily
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Фото: Semyon Borisov/Unsplash

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в своих соцсетях проекты продления Филевской и Сокольнической линий метро.

Филевская ветка пойдет от «Кунцевской» до Сколково и вырастет примерно на 12 километров. Строительство нового участка метрополитена займет территорию четырех районов: это Фили-Давыдково, Кунцево, Очаково-Матвеевское и Можайский. На участке планируется возвести пять новых станций: «Верейская», «Сколковское шоссе», «Марфино», «Сколково» и «Медицинский центр».

© Иллюстрация: @mos_sobyanin

Сокольническую линию проведут в Ярославский район, на северо-восток от «Бульвара Рокоссовского». На новом участке длиной 8,1 километра планируется строительство двух станций — «МГСУ» и «Ярославская» («Холмогорская»). 
 

© Иллюстрация: @mos_sobyanin

«Планируем, что с продлением линий интервалы на них станут комфортнее. На Сокольнической они сократятся до 1,5 минуты, на Филевской — до 3 минут. В перспективе на Филевской линии пассажиров будут перевозить семивагонные составы, чтобы поездки были еще удобнее», — говорится в сообщении Собянина.

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