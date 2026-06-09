Тираж книг в России упал до минимума за 7 лет

В первом квартале 2026 года тираж книг и брошюр в России составил 57,3 млн экземпляров — на 26% меньше, чем годом ранее. Это также самый низкий показатель за последние семь лет. Об этом сообщает «Книжная индустрия» со ссылкой на данные Российской книжной палаты и Ассоциации книгораспространителей.
Продажи в книжных магазинах упали на 18,8% по сравнению с первым кварталом 2025 года. Оборот офлайн-розницы в 2025 году составил 36,9 млрд рублей — минимум за последние семь лет. В 2019 году этот показатель был 41,3 млрд рублей.
Книги все чаще покупают на маркетплейсах — их доля достигла 57% от совокупного рынка. Доля книжных магазинов сократилась до 34%.
Среди главных проблем отрасли издатели отмечают рост затрат на выпуск, реализацию и продвижение книг, падение покупательской способности и снижение экономической эффективности, а также работу в условиях новых законодательных ограничений.