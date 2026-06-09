Ледники на Эльбрусе за 50 лет отступили почти на 300 метров

Из-за потепления климата ледники на Эльбрусе за последние 50 лет отступили почти на 300 метров. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заведующую лабораторией гляциологии Высокогорного геофизического института Наталию Кондратьеву.



«Исследования непосредственно на Эльбрусском ледниковом массиве с 2022 по 2025 годы показали, что величина отступания ледников Азау, Малый Азау и Гарабаши за полувековой период составила около 300 метров», — рассказала она.



По данным Кондратьевой, аналогичная деградация оледенения фиксируется и на других ледниковых объектах на Кавказе, при этом ключевым фактором выступает экспозиция склонов: ледники северной ориентации показывают более высокую стабильность по сравнению с южной экспозицией. По ее словам, главная причина таяния ледников — региональное потепление.



«Мы определили, что у нас в Кабардино-Балкарии за те же 50 лет в высокогорной зоне среднемесячная температура за теплый период увеличилась на 0,9 градуса, а суммы среднемесячных осадков за тот же период увеличились на 138 миллиметров», — уточнила эксперт.



Такая динамика ускоряет таяние ледников, увеличивает объемы речного стока и риски паводков, что активизирует экзогенные процессы, в частности сход селей и оползней, которые могут нанести серьезный урон, предупредила Кондратьева. Она добавила, что наглядно тенденция к полному исчезновению малых ледниковых форм прослеживается в восточной части Северного Кавказа.