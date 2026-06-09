Россия планирует запустить прямые рейсы в Малайзию в 2026 году

Прямое авиасообщение с Малайзией планируют запустить в 2026 году, сообщил на ПМЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономразвития Никита Кондратьев. Также в планах — увеличить количество рейсов в Индонезию, Китай, Индию и страны Ближнего Востока.
«У нас с Индией выполняется 13-14 рейсов в неделю, и все мы понимаем, что это жесткие ограничения по турпотоку. Задача стоит привлечь индийских перевозчиков к перевозке. У нас летает только две российских авиакомпании на данный момент, которые прежде всего нацелены на вывоз наших туристов туда», — объяснил Кондратьев.
На ПМЭФ министр экономического развития Максим Решетников также сообщил, что Россия расширит список стран с безвизовым режимом. Малайзия — в числе кандидатов. Рассматривают также отмену виз с Бахрейном и Кувейтом.
Прямое авиасообщение также запускают между Россией и Танзанией. Air Tanzania начнет летать из Москвы в Занзибар с 2 июля. Рейсы по маршруту Дар-эс-Салам —Внуково — Занзибар будут выполняться три раза в неделю.