«Ozon Банк» запустил тестирование переводов по СБП без доступа к интернету

В Ozon Банке появилась функция перевода денег в любой российский банк при отсутствии доступа к интернету. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Функция с 9 июня доступна идентифицированным клиентам в тестовом режиме в приложении банка. Для правильной работы нужно обновить его до последней версии. Отправить можно до 10 тысяч рублей за один раз.
При использовании приложения без интернета, но с мобильной связью, пользователь будет видеть баланс своего основного счета, который был доступен на момент последнего посещения приложения с интернетом, а также опцию «Перевести по СБП». Подтвердить перевод потребуется отправкой СМС на специальный выделенный номер телефона.
Банк формирует текст СМС автоматически, а клиент подтверждает отправку сообщения. Кроме того, можно запросить СМС о статусе проведенного платежа — стоимость услуги составляет 10 рублей.
«Мы понимаем, как важно сохранять доступ к привычным инструментам, поэтому для комфорта своих клиентов сделали решение, которое помогает совершать привычные переводы на счета любых российских банков в разных ситуациях и локациях, даже при отсутствии интернета», — рассказал генеральный директор Ozon Fintech Ваэ Овасапян.