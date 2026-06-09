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Пикник Афиши объявил четвертую волну артистов: Saluki, Markul, «Станция метро Горьковская»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: пресс-служба компании «Афиша»

Организаторы фестиваля Пикник Афиши x Сбер объявили четвертую волну участников. Мероприятие пройдет 20 июня 2026 года в музее-заповеднике Коломенское. Билеты уже в продаже.

В лайнапе — рэперы Saluki и Markul, а также нижегородское объединение «Станция метро Горьковская» — они представят аудиовизуальную программу из ломаных ритмов и басовых жанров. Шоукейс «ФРВРД Музыка» и «Карнавал Запись» представят резиденты лейблов Куок, Арустамов и Джей Ро.

В этом году Пикник Афиши x Сбер превратится в луна-парк под открытым небом. На территории появятся светящиеся аттракционы, тематические арт-объекты и 16-метровое колесо обозрения от титульного партнера фестиваля — T2. Гости смогут воспользоваться специальными маджентовыми биноклями, чтобы рассматривать площадку и планировать маршрут прямо из кабин аттракциона.

На фестивале каждый найдет занятие по душе: экзотическая кухня, настолки, массажные кресла, теннис, театральные постановки и арт-мастерские. Ранее также объявили выступления Валерия Сюткина с группой «Браво», ЛСП, OG Buda, Mayot, Zoloto, Мальбэка с Сюзанной, Passmurny и «Элли на маковом поле».

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