Пикник Афиши объявил четвертую волну артистов: Saluki, Markul, «Станция метро Горьковская»

Организаторы фестиваля Пикник Афиши x Сбер объявили четвертую волну участников. Мероприятие пройдет 20 июня 2026 года в музее-заповеднике Коломенское. Билеты уже в продаже.
В лайнапе — рэперы Saluki и Markul, а также нижегородское объединение «Станция метро Горьковская» — они представят аудиовизуальную программу из ломаных ритмов и басовых жанров. Шоукейс «ФРВРД Музыка» и «Карнавал Запись» представят резиденты лейблов Куок, Арустамов и Джей Ро.
В этом году Пикник Афиши x Сбер превратится в луна-парк под открытым небом. На территории появятся светящиеся аттракционы, тематические арт-объекты и 16-метровое колесо обозрения от титульного партнера фестиваля — T2. Гости смогут воспользоваться специальными маджентовыми биноклями, чтобы рассматривать площадку и планировать маршрут прямо из кабин аттракциона.
На фестивале каждый найдет занятие по душе: экзотическая кухня, настолки, массажные кресла, теннис, театральные постановки и арт-мастерские. Ранее также объявили выступления Валерия Сюткина с группой «Браво», ЛСП, OG Buda, Mayot, Zoloto, Мальбэка с Сюзанной, Passmurny и «Элли на маковом поле».