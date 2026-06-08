Пол Уолтер Хаузер появится в триллере «Терпентин» Крейга Зобела

Американский актер и комик Пол Уолтер Хаузер («Тоня против всех», «Голый пистолет») снимется в триллере «Терпентин» Крейга Зобела («Охота», «Мейр из Исттауна»). Об этом сообщил Deadline.
В актерский состав проекта войдут также Бойд Холбрук («Боб Дилан: Никому не известный»), Майкл Пенья, Уилл Брилл, Тейона Паррис и Вероника Словиковска. Съемки ленты уже стартовали в Атланте. Сценарий написал Джастин Варава. Его текст входил в так называемый Черный список Голливуда — перечень лучших нереализованных проектов.
Ранее сообщалось, что в картине поучаствуют Мелисса Маккарти, Коннор Сторри и Билл Кэмп. Сюжет развернется вокруг матери, которая вынуждена разбираться с последствиями поступка своего сына. Тот нанял друзей, чтобы украсть семейную коллекцию антикварного оружия и погасить долг.
Продюсерами будущего фильма станут Риан Джонсон и Рэм Бергман из T-Street, Шивани Рават из ShivHans, Кэти МакНил, Бен ЛеКлэр, Джули Голдштейн и Зобел. Исполнительными продюсерами выступят Коннор Флэнаган, Кеннет Ю и Мелисса Маккарти, сопродюсерами — Дэн Уотсон и Нейт Мейер.
«У Крейга потрясающее чувство тона, и „Терпентин“ балансирует на захватывающей грани между мрачно‑смешным и глубоко тревожным. Сценарий Джастина сразу выделился оригинальностью и проработкой персонажей, а невероятный актерский состав делает его еще ярче», — отметил Бергман.