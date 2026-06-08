Виртуальная карта «Тройка» теперь доступна в приложении «Мой id»

Apple представила iOS 27
Джейкоб Элорди пережил конец света в новом трейлере «Созвездия пса»
Бренд Vizit в России уволил эсэмэмщика, который предложил «дать в ротик» девушке в переписке
Лиза Кудроу и Мира Сорвино снимутся в сиквеле комедии «Роми и Мишель на встрече выпускников»
На Новом Арбате образовалась большая очередь из-за раздачи бесплатной косметики
В Центре «Зотов» стартовала кинопрограмма «Дом, который». В ее центре — образ дома
Станцию «Звенигородская» в Москве откроют осенью
Финал Лиги чемпионов посмотрели в Okko более 4,5 млн зрителей
Хибла Герзмава, The Sons of Buena Vista и Дэн Барнетт выступят на Большом джазовом фестивале
Фестиваль дебютного кино «Одна шестая» объявил даты проведения и открыл прием заявок на участие
В России выросла заболеваемость гемофильной инфекцией, гриппом и краснухой
Netflix показал первый тизер сериала «Скуби-Ду: Начало»
В Завидово пройдет благотворительный турнир по гольфу в поддержку «Деменция.net»
В США отметили День «сикс севен». Сотни ньюйоркцев собрались в парке, чтобы сделать вирусный жест
Суд признал незаконным отчисление студентки из-за диплома, который посчитали написанным ИИ
На Gastreet International Restaurant Show в Сочи заработает грибной бар «Афиши Рестораны» и Shroom
Погиб автор песен для Бритни Спирс и Дуа Липы Талай Райли
Джафара Панахи приговорили к году тюрьмы и запретили выезжать из Ирана
Флагман 12 Storeez в Москве открылся в здании на Петровке
На хакатоне «Школы 21» и Universal University победила команда, создавшая ИИ-сервис для «Афиши»
Главред «Афиши Daily» обсудила на ПМЭФ новую экономику внимания
Машино-места в новостройках Москвы подорожали на 46% за год
Дедушка случайно выложил видео, где он пытается выключить камеру. Ролик собрал 3 млн просмотров
Новые набережные появятся районах Хорошево-Мневники, Филевский парк, Дорогомилово и Пресненский
Инсайдер показал финальный дизайн складного айфона
Paramount запускает собственную игровую студию
Сиквел «Супер Марио» стал первым фильмом 2026 года, собравшим 1 млрд долларов
В московских библиотеках открылись летние читальни на открытом воздухе

Виртуальная карта «Тройка» теперь доступна в приложении «Мой id»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: mos.ru

В городском мобильном приложении «Мой id» для москвичей теперь доступна виртуальная карта «Тройка». Об этом говорится на сайте mos.ru.

Функция поможет оплатить проезд во всех видах общественного транспорта. Электронная «Тройка» в приложении отображается на экране в виде куар-кода.

В метро, МЦК, МЦД и на регулярном речном транспорте  нужно поднести экран смартфона с куар-кодом к считывателю на турникете. В автобусах, электробусах, трамваях и на станциях МЦД, оснащенных валидаторами, следует отсканировать куар-код на экране валидатора. 

«Виртуальная карта „Тройка“ позволяет быстро отплачивать проезд. Ее нельзя потерять или забыть дома, как пластиковую карту. С „Моим id“ она всегда будет под рукой», — рассказали в департаменте информационных технологий Москвы.

Недавно карта «Тройка» заработала в Саратове. Проезд уже доступен на маршрутах №6А, 8Б, 11А, 18А, 41А, 90А, 78. С 1 мая система охватит все автобусы и трамваи города.

Расскажите друзьям