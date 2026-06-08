Станцию «Звенигородская» в Москве откроют осенью

Станция «Звенигородская» на новой Рублево-Архангельской линии метро в Москве заработает осенью 2026 года. Об этом говорится в телеграм-канале мэра Сергея Собянина.



Она расположена на пересечении улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда в новом микрорайоне. Перевозить пассажиров на линии будут новые поезда метро «Москва-2026».



На данный момент почти завершено строительство основных конструкций станции и обратная засыпка котлована. Продолжаются архитектурно-отделочные работы, монтаж оборудования и инженерных коммуникаций.



Недавно стало известно, что потолок и колонны строящейся станции метро «Новорижская» Рублево-Архангельской линии московского метро выполнят в виде восходящего пламени. Завершить строительство новой ветки планируют в 2027 году.