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Станцию «Звенигородская» в Москве откроют осенью

Афиша Daily
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Фото: @mos_sobyanin

Станция «Звенигородская» на новой Рублево-Архангельской линии метро в Москве заработает осенью 2026 года. Об этом говорится в телеграм-канале мэра Сергея Собянина.

Она расположена на пересечении улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда в новом микрорайоне. Перевозить пассажиров на линии будут новые поезда метро «Москва-2026».

На данный момент почти завершено строительство основных конструкций станции и обратная засыпка котлована. Продолжаются архитектурно-отделочные работы, монтаж оборудования и инженерных коммуникаций.

Недавно стало известно, что потолок и колонны строящейся станции метро «Новорижская» Рублево-Архангельской линии московского метро выполнят в виде восходящего пламени. Завершить строительство новой ветки планируют в 2027 году.

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