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Хибла Герзмава, The Sons of Buena Vista и Дэн Барнетт выступят на Большом джазовом фестивале

Афиша Daily
Фото: Jens Thekkeveettil/Unsplash

Большой джазовый фестиваль под управлением Петра Востокова состоится в Москве с 12 по 14 июня в рамках проекта «Лето в Зиларте». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

12 июня Хибла Герзмава выступит с Большим джазовым оркестром Петра Востокова, а секстет Андрея Зимовца представит программу «Времена года. Версия 2.0» — джазовую интерпретацию цикла Петра Чайковского. В программу войдут также выступления кубинского коллектива The Sons of Buena Vista и московского ансамбля Wild Brass.

13 июня к оркестру Востокова присоединится тенор Мариинского театра Сергей Скороходов, а органный квартет Владимира Нестеренко исполнит программу «Битлз». На сцену в этот день выйдет ансамбль New Orleans Dreamers Игоря и Полины Ямпольских и австралийский тромбонист и вокалист Дэн Барнетт.

14 июня коллектив Востокова отыграет гала-концерт, в который войдут мамбо- и рок-композиции при участии Владимира Нестеренко и Дарьи Антоновой. В шоу поучаствуют бразильский джазовый коллектив Esh. Завершится фестиваль выступлением Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина. Он исполнит «Фантастическую симфонию» Гектора Берлиоза — одно из ключевых произведений музыкального романтизма XIX века.

В программу фестиваля войдут танцевальные блоки и мастер-классы по свингу. В танцевальных перерывах выступят группы Violet Stompers и Django Friends, а также танцовщики линди-хопа.

12 и 13 июня в атриуме музея «Зиларт» пройдут встречи с петербургским музыкантом и коллекционером Александром Михайловским. Они будут посвящены джазу на виниле. Гости прослушают редкие пластинки и поговорят о джазовой культуре.

Перед музеем на площади организуют фестивальное пространство с двумя сценами, танцевальным партером, зрительскими зонами, фуд-кортом и ВИП-лаунжем. Вход на фестиваль будет свободным по регистрации на сайте «Зиларта».

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