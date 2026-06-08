Финал Лиги чемпионов посмотрели в Okko более 4,5 млн зрителей

«Еще несколько лет назад многие сомневались, что зрители будут смотреть крупнейшие спортивные события в стриминге. Сегодня для миллионов зрителей Okko стал такой же привычной площадкой для просмотра спорта, как и телевидение. Финал Лиги чемпионов показал, что зрителям важны не только эксклюзивные трансляции, но и качество картинки, удобство сервиса, дополнительные студии, аналитика и контент вокруг матча. Именно сочетание этих факторов позволяет нам привлекать новую аудиторию и удерживать интерес болельщиков на протяжении всего сезона», — отметил руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.