Фестиваль дебютного кино «Одна шестая» объявил даты проведения и открыл прием заявок на участие

Главной темой юбилейной «Одной шестой» станет коллектив. Президент смотра Евгений Григорьев объясняет выбор так: «Сегодня киноиндустрия часто строится под проект. Быстро собрались, все сняли и разбежались. Не у дел остается общая память, общий опыт побед и поражений. То редкое состояние, когда люди на площадке начинают мыслить вместе. Ученые всего мира говорят, что мы выжили как вид именно потому, что сотрудничали, а не конкурировали. Устойчивый коллектив всегда сильнее временного, говорят экономисты. Именно такие коллективы когда-то создавали мощнейшую советскую кинематографию и уральскую школу неигрового кино. И пятый фестиваль „Одна шестая“ ставит своей главной целью сокращение дефицита образа будущего в кинематографе».