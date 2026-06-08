В России выросла заболеваемость гемофильной инфекцией, гриппом и краснухой

При этом общее число зарегистрированных случаев инфекционных и паразитарных заболеваний в стране снизилось. В 2025 году было выявлено 35,7 млн таких случаев — на 9,3% меньше, чем в 2024 году.



Недавно министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал протестировать на ВИЧ не менее трети населения России. «Это единственный способ выявить инфекцию на ранней стадии и предотвратить дальнейшее распространение»,

— пояснил он.