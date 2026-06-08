В России выросла заболеваемость гемофильной инфекцией, гриппом и краснухой

В России по итогам 2025 года зафиксировали рост распространения нескольких инфекционных заболеваний. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Самый заметный рост у гемофильной инфекции: заболеваемость ею в 2025 году превысила среднемноголетний уровень в 19,3 раза. Кроме того, увеличилось число заболевших гриппом (в 6 раз), краснухой (в 5,6 раза) и листериозом (в 3,3 раза).
Еще выросли показатели по распространению генерализованных форм менингококковой инфекции (в 2,5 раза), энтеровирусными инфекциями (в 2,4 раза) и кори (в 2,1 раза). Зафиксировали также рост распространения лихорадки Ку (в 1,9 раза), норовирусной инфекции (в 1,8 раза) и внебольничной пневмонии (в 1,5 раза).
При этом общее число зарегистрированных случаев инфекционных и паразитарных заболеваний в стране снизилось. В 2025 году было выявлено 35,7 млн таких случаев — на 9,3% меньше, чем в 2024 году.
Недавно министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал протестировать на ВИЧ не менее трети населения России. «Это единственный способ выявить инфекцию на ранней стадии и предотвратить дальнейшее распространение»,
— пояснил он.