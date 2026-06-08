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В Завидово пройдет благотворительный турнир по гольфу в поддержку «Деменция.net»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «Завидово»

12 июня в гольф-клубе «Завидово» пройдет благотворительный турнир «Кубок здравого ума» в поддержку социального проекта «Деменция.net».

Участвовать могут и профессионалы, и любители. Для новичков проведут обучающую программу «Гольф-клиника». Опытные игроки примут участие в командном парном скрэмбле.

Гостей также ждут завтрак, гала-ужин, благотворительный аукцион гольф-аксессуаров и вечерняя музыкальная программа. Все собранные средства — от регистрационных взносов до аукциона — направят на помощь людям с деменцией.

Для участия в турнире необходимо подать заявку не позднее 15.00 11 июня. Запись по телефону: +7 985 814 52 50 или по e-mail: Referee@ZAVIDOVO-GOLF.RU.

Деменция — это состояние, при котором прогрессивно снижаются когнитивные способности (память, мышление, речь, ориентация), из-за чего человек теряет самостоятельность. По разным оценкам, в России с деменцией живут от 1,5 до 2,5 млн человек.

Ранее RNC Pharma сообщила, что с января по июль 2025 года россияне потратили на лекарства для пациентов с деменцией более 5 млрд рублей — на 16% больше, чем за тот же период 2024 года. За три года популярность этой группы препаратов выросла на треть. Врачи связывают это с ростом осведомленности населения и более ранней диагностикой болезни.

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