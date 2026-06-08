Суд признал незаконным отчисление студентки из-за диплома, который посчитали написанным ИИ

Верховный суд Татарстана восстановил студентку московского вуза, которую отчислили за диплом, сочтенный сгенерированным нейросетью. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.
Девушка загружала работу трижды. Первый раз система показала 41,91% ИИ-контента. Второй раз научная руководительница посчитала, что в тексте намеренно нарушена логика, и расценила это как фальсификацию. Третья загрузка дала 11,92% — но вуз отказался принимать диплом и не допустил работу к защите, сославшись на пропуск срока. Университет утверждал, что последним днем было воскресенье, 8 июня 2025 года. Суд применил статью 193 Гражданского кодекса, переносящую последний день на ближайший рабочий, и признал загрузку своевременной.
На суде представитель университета подтвердил, что научный руководитель не разбирается в системе проверки и фактически не проверял текст на генерацию нейросетью. Ответчик также не смог объяснить, как система отличает копирование от ИИ.
Студентку восстановили на четвертом курсе, вуз обязали допустить работу к защите при оригинальности не менее 50%. Также с университета взыскали 40 тыс. рублей компенсации морального вреда и 20 тыс. рублей штрафа.