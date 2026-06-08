Суд признал незаконным отчисление студентки из-за диплома, который посчитали написанным ИИ

Девушка загружала работу трижды. Первый раз система показала 41,91% ИИ-контента. Второй раз научная руководительница посчитала, что в тексте намеренно нарушена логика, и расценила это как фальсификацию. Третья загрузка дала 11,92% — но вуз отказался принимать диплом и не допустил работу к защите, сославшись на пропуск срока. Университет утверждал, что последним днем было воскресенье, 8 июня 2025 года. Суд применил статью 193 Гражданского кодекса, переносящую последний день на ближайший рабочий, и признал загрузку своевременной.