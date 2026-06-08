Погиб автор песен для Бритни Спирс и Дуа Липы Талай Райли

Брат артиста продюсер Скрибз Райли написал, что его сердце разбито. «Это кажется нереальным. Как будто страшный сон. Прямо перед тем как он лег спать, мы говорили о будущем, о том, как сохранять позитивный настрой, и обо всем, что нам еще предстояло сделать. Я не мог представить, что это будет наш последний разговор», — рассказал он.