Погиб автор песен для Бритни Спирс и Дуа Липы Талай Райли

В Лондоне в результате нападения с ножом погиб певец и автор песен для звезд Талай Райли (настоящее имя — Марк Орабийи). Об этом сообщает Sky News.
Полиция обнаружила тело музыканта в саду дома в районе Сильвертаун на востоке города. Правоохранители приехали туда после сообщения о нападении с ножом. Райли признали мертвым на месте.
Второй пострадавший, мужчина около 20 лет, находится в больнице с ножевыми ранениями. По данным полиции, его состояние не угрожает жизни.
По подозрению в убийстве задержали троих. 27-летнего мужчину отпустили под залог до завершения дальнейшего расследования. 24-летнего мужчину и 25-летнюю женщину после допроса отпустили без дальнейших действий.
Талай Райли работал над треками для Дуа Липы, Бритни Спирс, Зендаи, Элли Голдинг, Khalid, Flo, Chipmunk и других мировых звезд. Он также гастролировал с Ашером. У музыканта почти 77 тыс. слушателей на Spotify. Райли был соавтором песни «Lights On» с одноименного альбома H.E.R., который в 2019 году получил «Грэмми».
Память музыканта в соцсетях почтили Stormzy, Крейг Дэвид, Палома Фейт, Оритсе Уильямс, Wretch 32 и Кейлани.
Брат артиста продюсер Скрибз Райли написал, что его сердце разбито. «Это кажется нереальным. Как будто страшный сон. Прямо перед тем как он лег спать, мы говорили о будущем, о том, как сохранять позитивный настрой, и обо всем, что нам еще предстояло сделать. Я не мог представить, что это будет наш последний разговор», — рассказал он.