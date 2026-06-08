Главред «Афиши Daily» обсудила на ПМЭФ новую экономику внимания

Садыкова-Левина напомнила, что несколько лет назад рубрика «Интернет» с разбором трендов и мемов была отличительной чертой «Афиши Daily». Теперь же такие форматы есть почти везде — даже в медиа, которые исторически не относились к развлекательным.



Причиной, по мнению журналистки, стал запрос аудитории на понятный цифровой контент. Сейчас редакция фиксирует новую тенденцию: брейнрот и бесконечная ротация вирусных трендов уже не удерживают внимание, как раньше, а спрос смещается в сторону культурного и образовательного контента.