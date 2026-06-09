«Яндекс Книги» запустили озвучку книг по ролям

«Яндекс Книги» запустили новый режим озвучки книг «По ролям». В нем Виртуальный рассказчик озвучивает реплики персонажей разными голосами. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе сервиса.
Новый режим уже доступен для 2500 книг. В его основе лежит разработанная в «Яндексе» технология синтеза речи. Виртуальный рассказчик анализирует текст, определяет реплики персонажей и подбирает для них разные голоса.
При озвучке учитывается пол персонажей: женские реплики произносятся женским голосом, мужские — мужским. Это должно сделать диалоги более естественными и помочь слушателям различать героев на слух.
Режим «По ролям» уже появился в приложении «Яндекс Книги». Помимо него, у Виртуального рассказчика есть еще два режима озвучки — мужским и женским голосом.
Технология синтеза речи используется более чем для 150 тыс. произведений, у которых пока нет готовой аудиоверсии. В «Яндекс Книгах» отмечают, что это делает книги доступнее, в том числе для незрячих и слабовидящих пользователей. По данным сервиса, Виртуальным рассказчиком регулярно пользуется каждый десятый подписчик.