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Машино-места в новостройках Москвы подорожали на 46% за год

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Средняя цена парковочного места в новостройках Москвы выросла на 46% — до 5,4 млн рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты консалтинговой компании Ricci. Квартиры за то же время подорожали вдвое меньше — на 22%, до 51 млн рублей.

Среди основных причин подорожания называют рост себестоимости строительства и сокращение предложения. За год объем продаваемых парковочных мест упал на 44%, до 3,2 тыс. Девелоперы все чаще проектируют минимум парковок, разрешенный законом: с конца 2024 года норматив снижен с 350 до 257 мест на 1000 квартир.

При этом спрос на машино-места падает не так сильно, как на жилье. В январе — апреле продажи парковок упали на 15%, а квартир — на 35,5%.

Недавно министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что до конца сентября для многодетных семей будет действовать скидка 15% на платные дороги. В прошлом году этой возможностью воспользовались более 11 000 семей.

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