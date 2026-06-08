Машино-места в новостройках Москвы подорожали на 46% за год

Средняя цена парковочного места в новостройках Москвы выросла на 46% — до 5,4 млн рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты консалтинговой компании Ricci. Квартиры за то же время подорожали вдвое меньше — на 22%, до 51 млн рублей.