Билл Найи снимется в фильме «Каин» по вселенной «Джона Уика»

Британский актер Билл Найи («Реальная любовь», «Бойфренд из будущего») присоединился к касту фильма «Каин» — нового спин-оффа франшизы «Джон Уик», посвященного персонажу Донни Йена.
Йен не только вновь исполнит роль слепого наемного убийцы Каина, впервые появившегося в фильме «Джон Уик-4», но и выступит режиссером картины. Производство проекта уже стартовало в Будапеште и Гонконге.
Вместе с Найи в фильме снимаются Мейсон Темз («Черный телефон»), Дейкр Монтгомери («Очень странные дела») и Рина Саваяма, которая вернется к роли Акиры. В четвертой части франшизы ее героиня работала в отеле для киллеров «Континенталь» и обвинила Каина в смерти своего отца.
Сценарий написал Мэтт Томлин, известный по работе над «Бэтменом-2» и экранизацией комикса BRZRKR, созданного Киану Ривзом. Соавтором сценария выступил Майкл МакГрейл. События фильма развернутся после финала «Джона Уика-4».
Освободившись от обязательств перед Правлением Кланов — могущественной организацией, управляющей преступным миром, — Каин надеется начать новую жизнь. Однако прошлое вновь настигает его, втягивая в очередной смертельно опасный конфликт.