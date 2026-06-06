Hulu снимет сериал по культовой комедии «Кабельщик» с Джимом Кэрри

В мире стриминговых сервисов и алгоритмов забытый всеми кабельщик Чип Дуглас (Джейк Джонсон) живет в одиночестве, пока не получает вызов от Стивена Стивенса (Деймон Уайанс-младший), который хочет вновь подключить кабельное телевидение. Неожиданная встреча пробуждает у Чипа воспоминания о дружбе, которую он никогда не забывал.