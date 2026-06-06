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The Wolf Among Us 2 и новая игра по «Пиле»: что показали на Summer Game Fest

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Telltale Games

В США прошла летняя игровая презентация Summer Game Fest. Собрали самые интересные и громкие анонсы.

Guild Wars 3

Новая MMORPG от ArenaNet. Подробностей о проекте пока нет, но известно что игра выйдет на ПК и PlayStation 5, а бета-тестирование стартует осенью 2027 года.

The Wolf Among Us 2 и The Wolf Among Us Remastered

Игра, созданная по мотивам комикса Билла Уиллингема, получит продолжение. The Wolf Among Us 2 выйдет в 2027 году на ПК. Перед этим состоится релиз The Wolf Among Us Remastered.

Star Wars: Zero Company

Тактическая игра по «Звездным войнам» от Bit Reactor Star Wars: Zero Company получила новый трейлер игрового процесса и камео-сцену с участием Энакина Скайуокера. Star Wars: Zero Company выйдет 27 августа на PlayStation 5, ПК с Windows и Xbox Series X.

Saw: Genesis

Студия Bloober Team готовит многопользовательскую хоррор-игру по мотивам «Пилы». Разработчики отметили, что фанатов ждут ловушки, взрывающиеся головы и море крови.

1666 Amsterdam

Игра от бывшего продюсера Assassin’s Creed Патриса Дезиле в жанре исторической фантастики. Он занимался ее разработкой более десяти лет.

Attack on Titan 3

Третья часть станет самой масштабной в серии игр по манге «Атака титанов». Главным нововведением станут схватки против всех Девяти титанов. Разработчики также обещают интегрировать в игру совершенно новые сюжетные линии. Официальный релиз состоится уже 1 июля на ПК, консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а также на портативной Nintendo Switch 2.

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