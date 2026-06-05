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Мадонна выпустит фильм «Confessions II — The Film» на YouTube

Афиша Daily
Фото: Madonna

Американская певица Мадонна выпустит фильм «Confessions II — The Film», сопровождающий ее грядущий новый альбом, на YouTube. Релиз состоится 8 июня в 11.00 по североамериканскому восточному времени (18.00 по московскому).

Картину поставили режиссеры Дэвид Торо и Соломон Чейз (Torso). Они представят ее на кинофестивале «Трайбэка». Мадонна планирует посетить мероприятие и поучаствовать там в беседе с телеведущим Джимми Фэллоном.

Судя по постеру, в фильме появятся многие известные артисты. В их числе — актеры Бенедикт Камбербетч, Джулия Гарнер, Гвендолин Кристи и Одесса Эзайон, венесуэльская певица Arca, модель Кейт Мосс и дочь Мадонны Лурдес Леон.

Лента описывается как «амбициозная визуальная работа длительностью более 10 минут, которая создана вокруг первых шести треков из грядущего альбома Мадонны, в том числе „I Feel So Free“ и „Bring Your Love“ с Сабриной Карпентер».

Проект, как обещают авторы, «развернется как единое, непрерывное произведение, сплетая воедино взаимосвязанные, основанные на музыке последовательности в захватывающий кинематографический опыт». Он «придаст музыку физическую форму».

Альбом «Confessions II» выйдет 3 июля на лейбле Warner Records. В рамках его продвижения Мадонна уже выпустила сингл «I Feel So Free» и выступила с Сабриной Карпентер на фестивале «Коачелла» — там певицы представили дуэт «Bring Your Love».

В июне Мадонна также неожиданно выступила на Таймс-сквер в Нью-Йорке и исполнила там три песни с пластинки «Confessions on a Dance Floor». Новый релиз будет продолжением этого альбома. В тот же день артистка выпустила на стримингах третий сингл с «Confessions II» — песню «Love Sensation».

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