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В сети завирусилось видео грузинского танцевального ансамбля Apkhazeti

Афиша Daily
Фото: jamesmfenwick/Instagram*

В инстаграме* завирусилось видео с выступлением грузинского танцевального ансамбля Apkhazeti, которое создал австралийский хореограф Джеймс Митчал Фенвик. Ролик сняли в Тбилиси.

В нем коллектив Apkhazeti исполняет фрагменты национальных грузинских танцев на фоне мемориального комплекса Летопись Грузии. Танцовщики одеты в традиционные одежды, включающие овечьи папахи и платья картули.

Видео: jamesmfenwick/Instagram*

Видео набрало уже более 836 тыс. лайков и получило свыше 11 тыс. комментариев. Пользователи восхищаются движениями артистов, сложной хореографией и богатством танцевальной культуры Грузии.

«Это самая крутая вещь, которую я видела за целую неделю», — написала одна из зрительниц. «Я бы хотела увидеть больше танца женщин. То, как они двигаются, — это выглядит, будто они парят над полом, и это один из самых классных танцевальных стилей, какие я только видела», — добавила другая. «Это захватывает дух», — подчеркнула третья.

Некоторые комментаторы посетовали, что саундтреком к ролику стал современный рэп-трек, а не историческая музыка. Другие же, напротив, увидели в этом изюминку видео и причину, почему оно стало таким популярным.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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