Петербуржцы подрались в очереди за автографом нобелевского лауреата Мо Яня

Жители Петербурга подрались в очереди на автограф-сессию нобелевского лауреата по литературе Мо Яня. Об этом сообщило издание «Бумага»*.
Встреча с китайским писателем состоялась в книжном магазине «Подписные издания». Желающие посетить ее начали собираться с 6.30 утра. Всего на мероприятие пришли около тысячи человек.
СМИ рассказало, что двое посетителей поссорились в ожидании автографа. Один обвинил другого в том, что тот влез в очередь и оскорбил женщину. Мужчины вступили в потасовку, во время которой задели световое панно.
Чем закончился конфликт, медиа не уточнили. Один из участников драки вместе с сотрудницей книжного и еще одним посетителем вернули панно на прежнее место.
Автограф-сессия прошла при аншлаге. За час до ее начала в «Подписных» закончилмсь все сидячие места, а на лестнице и на улице собралась толпа. Чтобы гостям не стало плохо из‑за жары, работники магазина выдавали им воду.
*Издание «Бумага» внесено Минюстом в реестр иноагентов.