ИИ-боты обогнали людей по объему веб-трафика

ИИ-боты и другие автоматизированные системы впервые начали генерировать больше веб-трафика, чем люди. Об этом сообщил гендиректор Cloudflare Мэтью Принс в X.
По данным Cloudflare Radar, сейчас на ботов приходится 57,5% HTTP-запросов к HTML-контенту, тогда как на людей — 42,5%. Принс ожидал, что такой перелом произойдет только к концу 2027 года, но, по его словам, развитие ИИ-агентов ускорило этот процесс.
Принс отметил, что это метрика запросов, а не внимания. По времени на сайтах и в приложениях люди по-прежнему обгоняют ботов с большим отрывом. Гендиректор Cloudflare приводил такой пример: человек, чтобы выбрать камеру, может открыть пять сайтов, а ИИ-агент, выполняющий эту задачу, — 5 тыс.
Forbes считает, что увеличение бот-трафика может радикально изменить инфраструктуру интернета, который проектировался вокруг человеческого внимания. Сильнее всего рискуют издатели и рекламодатели, которым важны время сессии и рекламные показы. Даже если ИИ-агент заходит на тысячи сайтов от имени пользователя, это не засчитывается как просмотры страниц и не конвертируется в реальные действия вроде покупки товара, скачивания приложения или оформления подписки.
По мнению Forbes, бенефициарами изменений станут компании, которые разработают регулирующие механизмы для ботов в интернете: научатся их идентифицировать, проверять их намерения и ограничивать частоту запросов.