Половина россиян считает, что об экологии должны совместно заботиться государство, бизнес и общество

Почти половина россиян (44%) считают, что улучшение экологии — общая задача государства, бизнеса и общества. Об этом говорится в совместном исследовании Rambler&Co и «Сбера», результаты которого есть у «Афиши Daily».
Для 74% россиян наиболее комфортный формат личного вклада в заботу о природе — осознанный быт у себя дома. 38% считают важным наличие удобных точек приема вторсырья и доступных мест проведения экологических акций.
24% респондентов готовы поучаствовать в экологических проектах, в том числе через благотворительность, хотя раньше таким не занимались. 17% положительно относятся к поддержке программ по сохранению редких видов животных, если система пожертвований и отчетность фондов прозрачны и понятны.
В качестве примера «Сбер» привел всероссийский субботник «Зеленая весна» и свои мероприятия, которые были его частью. Компания организовала 380 экологических и просветительских активностей — мастер-классы, высадки деревьев, очистки от мусора пляжей и парков, сбор отходов на переработку. Участники собрали более 90 тонн мусора и высадили 43 тыс. деревьев.
«В этом году с нами на экологические акции вышли 114 тыс. человек, включая 15,5 тыс. сотрудников-волонтеров «Сбера», что на 30% больше, чем в прошлом году», — отметила вице-президент компании Марина Булова.
В опросе Rambler&Co и «Сбера» поучаствовали 2000 пользователей на ресурсах медиахолдинга.